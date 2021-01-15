15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'deki köy yolları için çalışmalar 7/24 sürecek

Tunceli'deki köy yolları için çalışmalar 7/24 sürecek

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 132 köy yolu için hizmetin 112 personel ve 54 iş makinesi ile 7/24 süreceği belirtildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Tunceli'deki köy yolları için çalışmalar 7/24 sürecek

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapanan 132 köy yolu için 112 personel ve 54 iş makinesinden oluşan karla mücadele ekipleri sahada 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalara başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı kentte dün geceden itibaren etkili oldu. Kar nedeniyle Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerine bağlı 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını açmak için göreve başladı. Birçok noktada sevk edilen ekipler, iş makineleriyle çalışmalara başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Ovacık'ta çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, "Valimizin himayelerinde karla mücadele ekibi olarak 54 iş makinesi, 112 personelimizle karla mücadele çalışması yapıyoruz. Malum bu yıl mevsim normallerinin altında bir kar yağışı mevcut ilimizde. İnşallah temennimiz odur ki bu ayın sonunda, şubat ayında yağacak karla bu açığı kapatmış oluruz" dedi.

Kent genelinde 132 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktaran Yıldırım, "132 köyümüzün yolu kapalı. Bin 300 kilometrede karla mücadele çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Herhangi bir mağduriyet yaşanmıyor. Çalışma programımızı belirlerken önce grup köy yolları, karakol yolları, daha sonra münferit köy yollarını açıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler BURSA'DA DAĞLARA KAR YAĞINCA ŞEHRE İNDİLER
İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı? Kar yağışları etkili oldu mu? | İşte barajlardaki son durum İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI ARTTI MI? KAR YAĞIŞLARI ETKİLİ OLDU MU? | İŞTE BARAJLARDAKİ SON DURUM
Meteoroloji son dakika: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu kar yağacak mı? Hava durumu raporu METEOROLOJİ SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI? HAVA DURUMU RAPORU
Son dakika: Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kar paylaşımı SON DAKİKA: SON DAKİKA: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA’DAN KAR PAYLAŞIMI
İstanbul'da kar yağışı sonrası trafikte yoğunluk oluştu! İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SONRASI TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA