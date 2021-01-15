Tunceli'deki köy yolları için çalışmalar 7/24 sürecek

Kar yağışının etkili olduğu Ovacık'ta çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, "Valimizin himayelerinde karla mücadele ekibi olarak 54 iş makinesi, 112 personelimizle karla mücadele çalışması yapıyoruz. Malum bu yıl mevsim normallerinin altında bir kar yağışı mevcut ilimizde. İnşallah temennimiz odur ki bu ayın sonunda, şubat ayında yağacak karla bu açığı kapatmış oluruz" dedi.