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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Meteoroloji son dakika: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu kar yağacak mı? Hava durumu raporu Meteoroloji son dakika: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu kar yağacak mı? Hava durumu raporu Son dakika haberi... İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde sulu kar görülürken, en çok merak edilenlerden biri de, kar yağışının ne zamana kadar süreceği oldu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu kar yağacak mı? İşte İstanbul hava durumu raporu... Giriş Tarihi: 15.01.2021 11:06
İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul'da birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde kar şeklinde devam ediyor. Kar yağışını gören İstanbullular büyük sevinç yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu kar yağacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün karla karışık yağmur görülecek. 16 Ocak 2021 Cumartesi günü kar yağışı kent genelinde etkisini gösterecek. Pazar günü etkisini artırması beklenen kar yağışı pazartesi günü de devam edecek. 19 Ocak Salı günün ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
İŞTE İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "KAR, DON, BUZLANMA VE ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ" UYARISI
İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."