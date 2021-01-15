İstanbul’da annesi Melahat İşbir'i çekiçle öldüren cani evlat ceset evdeyken parti yapmış

"ADLİ TIP RAPORLARINA DİYECEĞİM YOKTUR"

Sanık Batuhan Ünal, "SGK kayıtlarına göre çalışmadığım hususlarının doğru olmadığı görülmektedir. Gelirlerimin bu şekilde yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Adli Tıp raporuna diyeceğim bir şey yoktur. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Gold renkli telefon annemin telefonuydu, polisler eve geldiğinde telefonu bulup bana verdiler. Karakola gidince telefonu geri aldılar, şifresiyle bir ilgim yoktur" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanık Batuhan Ünal vekilinin celse arasında sunmuş olduğu 5 maddeden oluşan taleplerin reddine karar verilmesi, sanıkların üzerine atılı suçlardan kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu dikkate alındığında bu aşamada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Salih Gürek'in tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.