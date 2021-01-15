İstanbul'da kar yağışı sonrası trafikte yoğunluk oluştu!
Son dakika haberine göre; İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini daha da arttırırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında yüzde 58 olarak ölçüldü.
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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece başladı.
Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için sokağa çıkanlar kar ile güne başladı.
Kentte trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında yüzde 58 olarak ölçüldü.