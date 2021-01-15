Tarihi Germuş Kilisesi'nde mangal yakıp kebap yapan Yusuf Can Güçtekin kendini böyle savundu

Bunun için gerekli kurumlara ifademi de verdim. Ben farkındalık yaratmak için mesleğimle orayı öne çıkarmak istedim. Başka da bir niyetim yoktu. Kentim için bu tür tanıtım videolarını çekmeye devam edeceğim."

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