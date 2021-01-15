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Son dakika: Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kar paylaşımı

Son dakika haberine göre Valisi , kar fotoğrafı paylaşarak, “Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kar paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden kar fotoğrafı paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Hayırlı sabahlar. Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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