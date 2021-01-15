Son dakika: Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kar paylaşımı
Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fotoğrafı paylaşarak, “Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
GÜNDEM İHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden kar fotoğrafı paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Hayırlı sabahlar. Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.