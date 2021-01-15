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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehre inerek yiyecek aradı. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri o anları kaydetti.

İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 11:20
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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Olay, Bursa'da meydana geldi. Yüksek kesimler karla kaplandı.

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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bu görüntüler kaydedildi.

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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.

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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Etrafta gezinip yiyecek arayan domuz sürüsü bir süre site içinde gezdikten sonra gözden kayboldu.

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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

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