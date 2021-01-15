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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler
Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehre inerek yiyecek aradı. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri o anları kaydetti.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 11:20
Olay, Bursa'da meydana geldi. Yüksek kesimler karla kaplandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bu görüntüler kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.
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