Ankara’da merdiven altında üretilen sahte altınlar ev hanımları üzerinden piyasaya sürüldü

BAKIR KARIŞIMI ALTIN

Yapılan incelemede, şüphelilerin altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarlarını yükselttikleri, 18-20 ayar altını 22 ayara çıkarttıkları belirlendi. Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklere güvenilir firmaların markaları basıldığı tespit edildi. Piyasaya sürülen altınların izini süren mali polis ekibi, şu ana kadar 9 farklı kuyumcuya bu altınların satıldığını belirledi. Altınlara markaları basılan firmalar ile Kuyumcular Odası da yapılan sahtekârlık konusunda uyarıldı.