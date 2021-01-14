Ankara’da merdiven altında üretilen sahte altınlar ev hanımları üzerinden piyasaya sürüldü
Ankara’da basım atölyesinde 18-20 ayar altınların bakır alaşımı karıştırılarak 22 ayar olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Merdiven altı atölyede üretilen altınların tanınmış firmaların markalarıyla ev kadınları üzerinden kuyumculara satıldığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kuyumcu tutuklanırken altınları satan ev hanımları adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ankara'da bir basım atölyesinde 18-20 ayar altınların bakır alaşımı karıştırılarak 22 ayar olarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Merdiven altı atölyede üretilen altınların tanınmış firmaların markalarıyla ev kadınları üzerinden, kuyumculara satıldığı tespit edildi.
Bazı kuyumcuların ayarlarıyla oynanmış altını piyasaya sattıkları ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Atölyeye ve belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlatıldı. Atölyede bulunan ayarıyla oynanmış ve piyasaya sürmeye hazır 18 bilezik, 127 bin lira, altın üretiminde kullanılan makineler, bakır tel, hassas terazi ve altın suyuna el konuldu.
BAKIR KARIŞIMI ALTIN
Yapılan incelemede, şüphelilerin altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarlarını yükselttikleri, 18-20 ayar altını 22 ayara çıkarttıkları belirlendi. Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklere güvenilir firmaların markaları basıldığı tespit edildi. Piyasaya sürülen altınların izini süren mali polis ekibi, şu ana kadar 9 farklı kuyumcuya bu altınların satıldığını belirledi. Altınlara markaları basılan firmalar ile Kuyumcular Odası da yapılan sahtekârlık konusunda uyarıldı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında kuyumcuların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen kuyumcular M.Ö., E.S. ve M.K.T. tutuklanırken, altınları kuyumculara satan ev kadını Ç.Y., S.T. ile N.Ö.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
EV HANIMLARIYLA PİYASAYA SÜRDÜLER
Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklerin dikkat çekmemek için ev kadınları üzerinden kuyumculara satıldığı da ortaya çıkarıldı. Ev kadınlarının kuyumcularda bu altınları satma anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.