Salgınla mücadelede tarihi gün! İlk aşı sağlık çalışanlarına

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Bugün ise ilk aşı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. A Haber ekipleri aşı odalarından son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Bugün ise ilk aşı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. A Haber ekipleri aşı odalarından son gelişmeleri canlı yayında aktardı.