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Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 14.01.2021 09:31
Güncelleme:14.01.2021 09:40
Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Peki yan etki oldu mu? Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı deneyimini ve neler yaşadığını A Haber canlı yayınında anlattı. Öztürk, "Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Peki yan etki oldu mu? Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı deneyimini ve neler yaşadığını A Haber canlı yayınında anlattı. Öztürk, "Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haberde anlattı SALGINLA MÜCADELEDE TARİHİ GÜN! NASIL AŞI OLACAĞIZ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK AŞI DENEYİMİNİ A HABER'DE ANLATTI
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