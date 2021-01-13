13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında COVID-19 aşısı oldu

toplantısı sonrası Bakan  açıklama yaptı. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşısı, 'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Dr. . Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz COVID-19 aşısını oldu.

BAKAN KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER AYDINLIK

Bakan Koca aşı yapılmasının ardından 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında COVID-19 aşısı oldu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CANLI YAYINDA COVID-19 AŞISI OLDU

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında COVID-19 aşısı oldu PROF. DR. MEHMET CEYHAN CANLI YAYINDA COVID-19 AŞISI OLDU

Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında COVID-19 aşısı oldu PROF. DR. HASAN TEZER CANLI YAYINDA COVID-19 AŞISI OLDU

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk canlı yayında aşı oldu KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK CANLI YAYINDA AŞI OLDU
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