Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında COVID-19 aşısı oldu

BAKAN KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER AYDINLIK

Bakan Koca aşı yapılmasının ardından 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.