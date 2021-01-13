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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri tek tek aşı oldu! Mesaj verdi |Video

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Giriş: 13.01.2021 23:28
Güncelleme:13.01.2021 23:39
Türkiye'de koronavirüs ile ilgili tarihi bir gün yaşandı. Çin'den getirilen koronavirüse karşı etkili aşının onaylanmasının ardından başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Bilim Kurulu Üyeleri de aşılarını yaptırdı. Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan aşılarını olduktan sonra açıklamalarda bulundu. İşte Bilim Kurulu üyesi isimlerin ilk mesajları...
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