Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler! 8 kişiye 25 bin lira ceza
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.
YAŞAM AA
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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.
8 KİŞİYE 25 BİN 200 LİRA CEZA
Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.
Söz konusu ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken adres sahibi Osman Ö'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi.