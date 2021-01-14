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Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler! 8 kişiye 25 bin lira ceza

'nın ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler! 8 kişiye 25 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.

8 KİŞİYE 25 BİN 200 LİRA CEZA

Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.

Söz konusu ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken adres sahibi 'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi.

Osman Ö'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2 tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

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