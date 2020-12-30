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Bursa’da pazarda genç kadınla adamın yumruklu kavgası kameraya yansıdı

'da bir pazar yerinde alışveriş yapan bir kadınla bir adam arasında çıktı. Kavgada sosyal mesafe unutulurken kavgayı izleyen onlarca kişi de koronavirüsü hiçe saydı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pazardaki adam, genç bir kadınla bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma pazar önünde devam ederken genç "bana vurdu" diyerek adama çantasıyla saldırmak istedi.

Bunun üzerine öfkeli adam da genç kadını herkesin gözü önünde yumrukladı.

Olay esnasında hem kavga edenler hem de izleyenler sosyal mesafeyi unuttu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay anından çekilen bir kare

Bursa’da pazarda genç kadınla adamın yumruklu kavgası kameraya yansıdı BURSA’DA PAZARDA GENÇ KADINLA ADAMIN YUMRUKLU KAVGASI KAMERAYA YANSIDI

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