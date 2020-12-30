İddianamede, Aykut'un suçta kullandığı iddia edilen taşın olay yerine yakın bir mevkide bulunduğu ve taş üzerinde yapılan incelemede vahşice öldürülen Fatma Günay'a ait kan izlerinin bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekilerek, Fatma Günay'ın yüzünün ön kısmında sürüklenmeye bağlı olarak yara izleri, başında yara olduğu, başında kırık olduğu ve boğazının soluk borusunun kesildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianame, Aykut Günay hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme', Ercüment Arslan hakkında 'tasarlayarak öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve Jülide Aygün hakkında 'tasarlayarak öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.