Aylin Sözer cinayetinde flaş gelişme! Kan izi olan yırtık ve kirli eldivenler bulundu

Türkiye’nin yüreğini yakan Aylin Sözer cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Olay yerinde üzerinde kan izi bulunan yırtık ve kirli muayene eldivenleri bulundu. Kemal Belde’nin üzerinde uyuşturucu madde de çıktı. Şüpheli Kemal Belde'nin öğretim görevlisi kadını öldürdükten sonra kendi erkek kardeşinin banka hesabına kadının hesabından 260 bin liralık EFT talimatı verdiği ancak yüklü miktar olduğu için bankanın talimatı askıya aldığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.