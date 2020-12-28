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Son dakika: Elazığ’da 24 saatte 75 artçı deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre; ’da dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 24 saat geçerken, toplamda 75 artçı meydana geldi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: Elazığ’da 24 saatte 75 artçı deprem meydana geldi

Dün, Elazığ'da saat 9.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 24 saat içinde biri 3.7, diğerleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen toplam 75 artçı deprem meydana geldi.

Ayrıca Elazığ'a komşu iller Malatya, Tunceli ve Bingöl'de de 15 ile 2.5 arasında değişen depremler meydana geldi.
Kentte meydana gelen deprem nedeniyle 1 bina tahliye edilmiş, 24 Ocak depreminde hasar alan bazı yapılarda yeni hasarlar oluşurken, 68 kişi düşme, yüksekten atlama ve panik atak nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Hastaneye başvuranlardan 62'si taburcu edilirken, 6'sının çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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