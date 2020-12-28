Sokak sokak şüphelileri arayan ekipler, polise ateş ettiği belirlenen A.B. (17) ile Rıdvan Ş.'yi (20 Onur Mahallesi'nde, eve giren şüpheliler Mertcan F. (20) ile Barış K.'yi (28) ise Uçak Mahallesi'nde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.