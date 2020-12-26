Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 26 Aralık AFAD son depremler
Son dakika... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.57 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Son depremler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 26 Aralık son depremler...
Elazığ'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 14.09'da yerin 11.57 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Elazığ'ın Kavaktepe ilçesi olarak duyurdu.
SON DEPREMLER (26 ARALIK 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.26 14:09:18 38.5243 39.2000 5.0 -.- 4.0 4.1 KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2020.12.26 13:23:35 37.8460 27.0315 5.2 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 13:04:37 37.9943 42.9190 5.0 -.- 2.8 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel
2020.12.26 12:31:18 38.0033 42.9655 5.0 -.- 3.8 3.9 KORULU-CATAK (VAN) İlksel
2020.12.26 10:15:57 36.9543 28.0360 12.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 09:13:56 37.9245 29.1473 0.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel
2020.12.26 09:02:31 37.8218 26.9903 15.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 08:11:58 38.4883 39.1558 5.0 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.26 07:12:19 38.3382 38.8737 6.7 -.- 1.4 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2020.12.26 07:11:11 37.8805 27.1477 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 07:02:30 36.6958 26.8642 136.2 -.- 2.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 06:57:46 37.9532 26.9760 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 06:52:58 36.9360 28.0518 11.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 06:48:44 38.1147 42.8457 5.0 -.- 1.9 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 06:30:20 37.2573 30.9155 96.0 -.- 1.7 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2020.12.26 05:21:55 39.0907 35.9443 5.4 -.- 2.2 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2020.12.26 05:17:57 37.8608 26.9092 6.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 05:17:29 38.0942 42.8730 5.0 -.- 2.5 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 05:13:51 38.0783 42.8903 5.0 -.- 2.2 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 04:54:43 37.8643 26.9470 6.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 03:52:06 38.2435 29.7962 5.2 -.- 1.7 -.- INCEKOY-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2020.12.26 03:37:47 37.7970 27.1408 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 03:31:05 37.8182 26.9472 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 03:23:21 38.9788 42.7252 28.7 -.- 1.7 -.- ONBASILAR-PATNOS (AGRI) İlksel
2020.12.26 02:48:56 37.8872 26.8595 2.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 02:47:46 39.0530 27.8617 7.7 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.12.26 02:47:50)
2020.12.26 01:48:03 37.6935 26.9500 11.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 01:41:27 37.9365 26.6870 7.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.26 01:35:24 37.6138 30.6610 5.0 -.- 3.1 3.3 YUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2020.12.26 01:07:33 38.3690 39.2207 11.7 -.- 1.0 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.26 01:06:35 37.8567 26.9598 3.7 -.- 3.0 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 00:38:55 38.0410 26.1655 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.26 00:35:16 37.8073 26.3805 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 00:24:58 38.2650 38.7885 5.0 -.- 1.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel