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Elazığ depreminin ardından korkutan görüntü!

'da dün sabah saat 9.37'de 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. Vatandaşlar, deprem anında korku ile kendilerini dışarı atarken, depremin ardından 'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Elazığ depreminin ardından korkutan görüntü!

'da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 7 saat içerisinde 44 artçı meydana geldi.
Elazığ'da saat 9.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 7 saat içinde en büyüğü 2.7 ve en küçüğü 1.0 olmak üzere toplam 44 artçı deprem meydana geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, 'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar görmüştü.

DEPREMİN ARDINDAN OLUŞAN FAY KIRIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde fay kırığının oluşturduğu izler suyun üzerinde görülebiliyor.

Ocak'ta Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde de bu izler üzerinde görüntülenmişti.

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