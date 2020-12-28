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Adana’da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı

’da dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı ’nde 39 yaşındaki İmad El-Mansur , dini nikahla birlikte yaşadığı 20 yaşındaki Kevser El-İsa Hasan'ı kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Adana’da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı 'nde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur 'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi.

Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı.

Adana’da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı ADANA’DA KAN DONDURAN OLAY! BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI BALKONDA DÖVÜP BANYODA BIÇAKLADI

Kevser El-İsa Hasan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi.

Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı.

Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kevser El-İsa Hasan'ın balkonda darbedildiğini gören kişi, "Kadının çığlıklarını duyduk. Sürekli tartışıyorlardı. Daha sonra kadını içeri götürüp, banyoda bıçaklamış" dedi.

Çiftin komşusu Salih Töremen, sokakta bulunduğu sırada evinin balkonunda darbedilen kadının yardım istediğini belirtti.
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