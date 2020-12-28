Adana’da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı
Adana’da dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde 39 yaşındaki İmad El-Mansur Muhammet Suphi, dini nikahla birlikte yaşadığı 20 yaşındaki Kevser El-İsa Hasan'ı kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.
Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi.
Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı.
Kevser El-İsa Hasan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi.
Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı.
Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kevser El-İsa Hasan'ın balkonda darbedildiğini gören kişi, "Kadının çığlıklarını duyduk. Sürekli tartışıyorlardı. Daha sonra kadını içeri götürüp, banyoda bıçaklamış" dedi.