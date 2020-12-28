Köpeği kamyonetin arkasında sürükledi! O anlar kamerada
Bursa'da bir kişi, kamyonetin arkasına oturarak boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürükledi. Kamyonetin kasasına köpeği almak yerine aracın peşinden koşturan kişi ise kendisini görüntüleyen vatandaşa 'çek çek hemen çek ver' diye tepki gösterdi.
YAŞAM İHA
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti.
Seyir halinde giden kamyonetin kasasında oturan bir kişi, boynuna tasma bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.