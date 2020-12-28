28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde baskı iddiası: CHP'li vekil "davadan vazgeç" dedi

Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde baskı iddiası: CHP'li vekil "davadan vazgeç" dedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2020 11:09
Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. CHP'li bir milletvekilinin Pınar'ın babasını arayarak "davadan vazgeç" dediği iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiayı doğruladı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. CHP'li bir milletvekilinin Pınar'ın babasını arayarak "davadan vazgeç" dediği iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiayı doğruladı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde korkunç iddia: CHPli vekil davadan vazgeç dedi SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE KORKUNÇ İDDİA: CHP'Lİ VEKİL "DAVADAN VAZGEÇ" DEDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski AİHM yargıcı olan CHP’li milletvekilinin Selahattin Demirtaş çelişkisi!
Eski AİHM yargıcı olan CHP’li milletvekilinin Selahattin Demirtaş çelişkisi!
Mumcu'dan AİHM'e Demirtaş tepkisi
Mumcu'dan AİHM'e Demirtaş tepkisi
Oraları yıkıma, talana mahkum ettiler
"Oraları yıkıma, talana mahkum ettiler"
TSK'dan operasyon: 8 PKK'lı öldürüldü
TSK'dan operasyon: 8 PKK'lı öldürüldü
Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü? .
Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü? .
Erdoğan'dan muhalefete Demirtaş eleştirisi
Erdoğan'dan muhalefete Demirtaş eleştirisi
Başkan Erdoğan açıkladı!
Başkan Erdoğan açıkladı!
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Dünyanın en önemli gündemi...
"Dünyanın en önemli gündemi..."
AK Parti'den AİHM'in Demirtaş kararına tepki!
AK Parti'den AİHM'in Demirtaş kararına tepki!
Türk mahkemesinin yargı yetkisi kalkar mı?
Türk mahkemesinin yargı yetkisi kalkar mı?
Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama
Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama
Daha Fazla Video Göster