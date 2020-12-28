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Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde baskı iddiası: CHP'li vekil "davadan vazgeç" dedi
Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. CHP'li bir milletvekilinin Pınar'ın babasını arayarak "davadan vazgeç" dediği iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiayı doğruladı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. CHP'li bir milletvekilinin Pınar'ın babasını arayarak "davadan vazgeç" dediği iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiayı doğruladı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.