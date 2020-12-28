Pınar Gültekin'in babasına mide bulandıran teklif! Kim bu ahlaksız CHP'li vekil?





AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen: CHP Muğla milletvekili eğer şerefin varsa hemen istifa et. Biz Bodrum'da katil vekili görmek istemeyiz. Bodrum'a gelirsen çok misafirperver olmayız, haberin olsun.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bugüne kadar sürekli dile getirdikleri kadın hakları, kadına şiddet ve tecavüz gibi konularda ne kadar samimiyetsiz olduklarına bir kez daha şahit olduk. CHP, tüm değerleri rafa kaldırmış durumda, çöküşün eşiğine geldiler. Bir CHP'li vekilin hunharca katledilmiş bir genç kızımızın ailesine 'davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim. Alçak bir katili korumak görevi bir milletvekilinin görevi değil. Bir milletvekilinin böyle adi bir suç davasına müdahil olabilme ihtimali dahi korkunç. Hukuk, insani ve vicdani değerler bu kadar ayaklar altına alınamaz. Kılıçdaroğlu'nun bir süre yalan ve hakaret siyasetine ara verip bu konunun üstüne gitmesi gerekiyor. Söz konusu ahlaksız ve insanlık dışı iddialara rağmen adalet yerini bulacaktır.