Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına CHP'li vekilden şok teklif!

İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...

Bir baktım CHP'nin bir Muğla milletvekili Pınar'ın babasını aramış.

Demiş ki:

- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...

Babanın cevabı:

- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?