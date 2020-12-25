"SICAK OLMASI GEREKİYORDU"

Aile avukatı Rezan Epözdemir ise keşif sırasında olanları ve keşfe neden itiraz ettiklerini şu şekilde anlattı: "Cinayet mahallindeki koşullar orada sağlanmadı. Birincisi evin içerisinde yangın ve dumanlar vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla o varilin sıcak olması lazım, normal varille sıcak yanan bir varile çekmenin yeterliliği olmaz. İkincisi varilin ağırlığı 97 kilo 66 gram maktulün ağırlığı 65 kilo. O ağırlıklarla o kilo varilin içerisinde sağlanmaya çalışıldı ama kiloları temsil eden demirler yukarıdan bırakılınca direkt varilin altına çöktü. Hâlbuki beton maktulün vücudu bütün varilin tamamına ağırlığını dağıttı. Eşit şekilde dağılması lazımdı çekim gücü açısından çok büyük bir farklılık var. Ağırlık sadece aşağıda olunca çekmesi daha rahat oluyor ve çok daha az bir eforla çekilebiliyor ama ağırlık varilin tamamına yayıldığı zaman çekim gücü ve merkezi bir yerde olmadığı için daha zor oluyor. Hal böyleyken o keşif bu durumla sağlanamadı. Biz itirazımızı da keşif halinde mahkemeye ilettik. Bunu tarihe not düşmek amacıyla tutanağa derç ettik."