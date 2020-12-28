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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki kaza trafik yoğunluğu oluşturdu

geçişte meydana gelen uzun araç kuyruklarına neden oldu. Köprü girişindeki nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki kaza trafik yoğunluğu oluşturdu

'nde meydana gelen nedeniyle trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, köprü üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 GP 2566 plakalı otomobil ile 34 NNJ plakalı araç, çarpıştı.

Kazada, 34 GP 2566 plakalı otomobil devrilirken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, köprüdeki 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğu oluşan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, araçların kaldırılması çalışmaları sürüyor.

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020'nin son haftası ve haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.07 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 oldu.

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