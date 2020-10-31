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İzmir’de kahreden anlar! Çocuklarının cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı

’in Bayraklı ilçesindeki 'nde ’ün (11) cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, ’ün cenazesini enkazdan çıkardı. Öztürk’ün anne ve babası gözyaşını tutamadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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İzmir’de kahreden anlar! Çocuklarının cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde zemindeki 2 katı çöküp yan yatan binada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de kurtarıldı. Enkaz altında olduğu sanılan 5 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı'daki 8 katlı Barış Sitesi'nde, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, zemindeki 2 katı çöken bina yan yattı. Yan yatan binanın yıkılmaması için iş makineleriyle destek sağlandı. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i ağır 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Yaralılardan biri olan Emine Eren (60), 14 saat sonra kurtarıldı. Eren, İzmir'e gelen Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkardı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren'e ulaşılmaya çalışıldı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülürken, ekiplerin çalışması sürüyor.


Emine Eren'i kurtaran ekipteki Mahmut Sert, "Mutfak tarafında bulunduğunu söylediler. Aralıktan içeri girdim ve seslenmeye başladım. Ses gelir gelmez ekip amirime haber verdim. 14 saat sonra kurtardık. Çok şükür sağ salim ulaştık. Enkaz altında torunu ve eşi de var. Ancak artçı depremlerden dolayı içeri giremiyoruz. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından zemindeki 2 katı çökerek yan yatan Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde Berk Öztürk'ün (11) cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Öztürk'ün cenazesini enkazdan çıkardı. Öztürk'ün anne ve babası gözyaşını tutamadı.

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