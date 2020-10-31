Mersin'de akrabaların silahlı kavgası! 2 kişi hayatını kaybetti

Tarsus'ta, akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Halim ve Tufan aileleri, ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi mezarlık mevkiinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.