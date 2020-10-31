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Mersin'de akrabaların silahlı kavgası! 2 kişi hayatını kaybetti

Tarsus ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, (61) ile oğlu Abdullah Halim (21), yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Mersin'de akrabaların silahlı kavgası! 2 kişi hayatını kaybetti

Tarsus'ta, akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Halim ve Tufan aileleri, ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi mezarlık mevkiinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



İki taraf da birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. 'ın (39) silahından çıkan saçmaların isabet ettiği ile oğlu Abdullah, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Halim ailesinin açtığı ateş sonucu yaralanan Mehmet Emin Tufan ise çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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