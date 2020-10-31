Türkiye'yi yasa boğan 6,6 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depreminde birçok bina yerle bir oldu. Bu binalardan biri de 5 kişinin cansız bedeninin (Saat: 23.00 itibariyle) çıkarıldığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ydı.

BALKONLARI ÇATLAKTI İDDİASI

Yepyeni olan apartmanın balkonlarında, depremden önce çatlaklar olduğu iddia edildi.

YALTIRAK'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili çarpıcı açıklama ise deniz jeoloğu ve jeofizikçi olan Cenk Yaltırak'tan geldi.

"TARIM ALANI DEĞİŞKEN ZEMİN YARATIR"

Yerbilimci Yaltırak fotoğrafların altına ise şu mesajı yazdı: "Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez."

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