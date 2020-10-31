31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir depreminde acı gerçek ortaya çıktı! Onlarca kişiye mezar olan binanın sulak bostana yapıldığı ortaya çıktı

İzmir depreminde acı gerçek ortaya çıktı! Onlarca kişiye mezar olan binanın sulak bostana yapıldığı ortaya çıktı

dün bir kez daha gerçeğiyle yüz yüze geldi. 'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Deprem sonrasında binalarla ilgili sorumsuzluk tekrar gün yüzüne çıktı. İzmir'in Bayraklı ilçesi Caddesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanı depremde çöktü, birçok vatandaşa mezar oldu. Deniz jeoloğu ve jeofizikçi ise binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020
ABONE OL
İzmir depreminde acı gerçek ortaya çıktı! Onlarca kişiye mezar olan binanın sulak bostana yapıldığı ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan 6,6 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depreminde birçok bina yerle bir oldu. Bu binalardan biri de 5 kişinin cansız bedeninin (Saat: 23.00 itibariyle) çıkarıldığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ydı.

BALKONLARI ÇATLAKTI İDDİASI
Yepyeni olan apartmanın balkonlarında, depremden önce çatlaklar olduğu iddia edildi.

YALTIRAK'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA
Hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili çarpıcı açıklama ise deniz jeoloğu ve jeofizikçi olan Cenk Yaltırak'tan geldi.

"TARIM ALANI DEĞİŞKEN ZEMİN YARATIR"
Yerbilimci Yaltırak fotoğrafların altına ise şu mesajı yazdı: "Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez."

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İzmir depreminin en net görüntüsü! Sarsıntıya iş yerinde yakalandılar İZMİR DEPREMİNİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ! SARSINTIYA İŞ YERİNDE YAKALANDILAR
Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ İZMİR DEPREMİNE YAKALANDI
Son dakika: İzmir depreminden yürek yakan kareler! SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİNDEN YÜREK YAKAN KARELER!
İzmir depremi sonrası flaş uyarı: Tuzla fay hattına dikkat! İZMİR DEPREMİ SONRASI FLAŞ UYARI: TUZLA FAY HATTINA DİKKAT!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA