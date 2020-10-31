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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı
Annesi Ümran Seyhan'la İzmir'de olan Serenay Sarıkaya, dönüş yolunda depreme yakalandı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sarıkaya, "Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 15:08
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 26 vatandaşın hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı bildirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Depreme İzmir'den dönüş yolunda yakalanan Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yaşadığı üzüntü ve endişeyi dile getirdi.
Deprem esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..."