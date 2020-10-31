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Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı

Annesi Ümran Seyhan'la İzmir'de olan Serenay Sarıkaya, dönüş yolunda depreme yakalandı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sarıkaya, "Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 15:08
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Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 26 vatandaşın hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı

Depreme İzmir'den dönüş yolunda yakalanan Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yaşadığı üzüntü ve endişeyi dile getirdi.

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Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı

Deprem esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

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Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı

"İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..."

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Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine yakalandı