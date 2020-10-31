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İzmir’de anne Nilay Yücel enkaz altındaki 4 kızını oyuncaklarına sarılarak bekliyor

Son dakika haberine göre... 'deki depremde dört kızı enkaz altında kalan anne , çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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İzmir’de anne Nilay Yücel enkaz altındaki 4 kızını oyuncaklarına sarılarak bekliyor

'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı.

OYUNCAKLARINA SARILIP İZLİYOR

Kızların annesi , çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi.

ŞENTOP TESELLİ ETTİ

Başkanı da bölgeye gelerek anneyi teselli etti. Enkaz altında Nilay Yücel'in kayınvalidesi Arife Yücel'in (60) de olduğu öğrenildi.

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İzmir'deki depremle ilgili yaptığı açıklamasında 'İlk anlardan itibaren Sayın talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, herkesin gönlü, duası burada' dedi.

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