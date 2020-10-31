İzmir’de anne Nilay Yücel enkaz altındaki 4 kızını oyuncaklarına sarılarak bekliyor

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İzmir'deki depremle ilgili yaptığı açıklamasında 'İlk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, herkesin gönlü, duası burada' dedi.