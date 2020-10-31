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İzmir depreminin en net görüntüsü! Sarsıntıya iş yerinde yakalandılar

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Giriş: 31.10.2020 15:17
Güncelleme:31.10.2020 15:17
Son dakika haberleri… İzmir’de dün öğle saatlerinde meydana gelen depremin en net görüntüsü ortaya çıktı. Bir imalathanede yaşanan korku dolu anlar böyle kaydedildi.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı ise 804'e yükseldi.

Depreme bir imalathanede yakalanan çalışanların yaşadıkları korku ise, iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İzmir depreminin en net görüntüsü!
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