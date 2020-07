Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı!

Bugün öğlen saatlerinde Bakırköy sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı.



İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen araç sürücüleri Mehmet F., İsmail D., Emrullah D. isimli şahıslar aynı gün yakalandı.





PARA CEZASI KESİLDİ

Karayolları Trafik Kanununun; 46/2-G maddesine istinaden her sürücüye ayrı ayrı 1.228 TL olmak üzere toplam 3.684 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı.



ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

K.T.K.'nın 45. Maddesine istinaden her üç sürücü de sağlık kuruluşuna sevk edilmiş, sürücü belgelerine el konuldu. Ayrıca her üç sürücü hakkında da Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesine istinaden adli işlem başlatıldı. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH