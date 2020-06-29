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Astım hastası kızı 'cam açık kalsın' dediği için işkence yapmıştı! Baba-kızın şiddet davasında flaş karar

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, sosyal medyada 19 yaşında olan kızına 'ndaki evinde şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çeken baba Muzaffet A. ve kızı Tuğba A.’nın karşılıklı ‘Yaralama’ davasından karar çıktı. Mahkeme, baba Muzaffet A.’yı 1 yıl 4 ay 25 gün hapse çarptırarak cezasını erteledi. Kızı Tuğba A. ise 3 ay 22 gün hapse çarptırılırken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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BABA-KIZIN ŞİDDET DAVASINDA FLAŞ KARAR

19. 'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, karşılıklı yaralama suçu nedeniyle müşteki-sanık olarak yargılanan Muzaffer A. katıldı. Duruşmaya gelmeyen müşteki-sanık Tuğba A.'yı ise avukatı temsil etti.

Muzaffer A.'nın avukatı Hıdır Çiçek, "Müvekkilim olayın mağdurudur. Yaşı itibariyle kronik hastalıkları vardır. Lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Tuğba A'nın avukatı Öykü Buse Aslan Alakuzu ise "Müvekkilim genç bir insandır. Türkiye şartlarında evin tek kız çocuğu olduğu için sorumluluğu çok büyüktür. Yatalak olan annesine bakma sorumluluğu yüklenmiştir. Arkadaşları eğlenirken kendisi evde kalmıştır. Müvekkilimin kendisi ve ailesini savunmak dışında bir gayesi bulunmamaktadır. Video görüntülerinde müvekkilimin nasıl bir şiddete maruz kaldığı açıktır. Karşı tarafın ifadeleri tamamen olayı saptırmak ve kendilerini haksız yere mağdur göstermek yolundadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin eylemi meşru müdafaa kapsamındadır. Beraatini talep ederim" diye konuştu.

"ESAS DURUŞTA MI BEKLESEYDİM"

Son savunması sorulan Muzaffer A. "O bana vururken esas duruşta mı bekleseydim. Beraatimi isterim" dedi.

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BABAYA 1 YIL 4 AY 25 GÜN HAPİS
Mahkeme kısa bir süre sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Muzaffer A.'nın "Kasten yaralama" suçunun sabit olduğu gerekçesiyle önce 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Suçu öz kızına karşı kupayla işlediği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 15 ay hapis cezasına çıkaran mahkeme, kavgada kimin ilk hareketi gerçekleştirdiği belirlenemediğinden cezayı 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına indirdi. Müşteki-sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, Muzaffer A.'yı netice olarak 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, müşteki-sanığa verilen cezanın 2 yıldan düşük hapis olması, yargılama sırasındaki davranışları ve pişmanlık duymasını dikkate alarak cezanın ertelenmesine hükmetti.

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İŞTE GENÇ KIZIN CEZASI

Müşteki-sanık Tuğba A.'nın da "Kasten yaralama" suçunu işlediği sabit olduğuna hükmeden mahkeme, önce 4 ay hapis cezası verdi. Suçu öz babasına karşı işlemesinden dolayı cezayı 6 ay hapse çıkaran mahkeme, kavgada ilk haksız hareketi kimin gerçekleştirdiği belirlenemediğinden cezayı 4 ay 15 gün hapis cezasına indirdi. Mahkeme, geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alarak Tuğba A.'yı netice olarak 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Tuğba A'nın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakarak 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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