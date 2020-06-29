Fatih Belediyesi ve savcılık Kapalıçarşı'daki "tarihi" skandala "dur" dedi
İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Kapalıçarşı'da dokuya uygun olmayan tadilatlar yaptıran ve tabela asan döviz bürosunun kaçak bölümlerinin söküm yapıldı. Anıtlar kurulunun verdiği karar doğrultusunda kaçak tadilat uygulaması yapan döviz bürosunun kaçak bölümlerinin söküm işlemi Fatih Belediyesi fen işleri ekipleri tarafından yapıldı. Böylece dükkanın sonradan eklenen asma katı ve dışarıdaki giydirmeleri kaldırıldı. İşlemler tarihi dokuya zarar vermemek için el aletleriyle gerçekleştirildi. Savcılık kaçak bölümlerle ilgili soruşturma başlattı.
Dükkanda tadilat yapan kiracı ve mal sahibi arasında da kaçak bölümlerle ilgili tartışmalar ise sürüyor. Döviz bürosunun sahibi olan kiracılar, dükkandaki asma katı kendilerinin yapmadığını, ayrıca taşıyıcı kolonlardan birinin daha önceden kesildiğini iddia ediyor.
Mal sahipleri ise kararın sadece tarihi dokuya zara verildiği için alındığını ve kolonda kesme yapıldığını belirtiyor.
"KOLONUN NE ZAMAN KESİLDİĞİ BİZİM TARAFIMIZDAN BİLİNMİYOR"
Dükkan sahipleri Avukat Nusret Sarı, "Biz burayı Marmara Döviz'e kiraya verdik. Fakat burada 2863 sayılı tarihi eser kanununa muhalif olarak tarihi eserin yapısına zarar verildiği için bu karar alındı. Yoksa müvekkilim zaten 2019 yılında burası satın aldı. Kolonda her hangi bir kesmesi mümkün değil. Zaten rölövede bu var. Asma katta rölöve projesinde yine var. Fakat kolonun ne zaman kesildiği bizim tarafımızdan bilinmiyor. Müvekkilim tarafında da yapılmamış. Fakat bugünkü yapılan işlem zaten bizim sulh hukuk mahkemesinde de akde aykırılık davamızda var. Yani bize belediye tarafından kiracının yaptığı usulsüzlükler tebliğ edildi. Biz de bu nedenle mahkemeden akde aykırılık nedeniyle dava açtık. Bugün belediye tarafından, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından yapılan kaplamaların tarihi esere zarar verdiği noktasında söküm yapılıyor. Kolonla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor" dedi.
"KAPLAMALAR ESKİ ESERE MÜDAHALE ETMEYECEK NİTELİKTEYDİ"
Döviz bürosunun sahipleri olan kiracıların avukatı Halis Kargaz, "Burası Kapalıçarşı ve eski eser nitelik olarak. Burada yapılan tadilatlarla alakalı her eski eser özelinde kurul özel karar alıyor. Burada normalde dekorasyonlar, kaplamalar eski esere müdahale etmeyecek nitelikteydi. Ama çok daha farklı şeyler ortaya çıktı. Hatta yıkım yapılınca görülüyor. Kolonlardan birinin alt bölümü yok. Yanı yıllar öncesinde Kapalıçarşı'da bir dükkanın kolonu kesilmiş. Dükkan bu şekilde kullanılmaya devam edilmiş. Güzel oldu çünkü bu dükkanın ve belki emsal teşkil edecek diğer dükkanlarda geçmiş zamanda yapılan usulsüzlükler ortaya konulmuş oldu. Bizim yapılan tadilatlarla alakalı bir başvuru yapıldı ev biz o savcılık dosyasına özellikle sunduk. Bu dükkandaki en büyük usulsüzlük kolonun kesilmesidir, hatta bu dükkanın şu anda çökme riski de var. Bu bizim tarafımızdan yapılmış değildir. Dükkanın eski fotoğraflarında kolonun olmadığı ortada. İkinci en büyük usulsüzlükte asma kattır. Dükkanın imar işlem dosyasında, hem de koruma bölge kurulu dosyasında asma katında olmadığı çok" ifadelerini kullandı.
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