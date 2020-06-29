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Karaman’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalın bağırsağında soda şişesi çıktı

’da şikayetiyle hastaneye giden 27 yaşındaki uyruklu A.E.  adlı erkeğin çekilen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ! İÇİNDEN ŞİŞE ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, olayla ilgili araştırma başlattı.

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