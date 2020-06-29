Karaman’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalın bağırsağında soda şişesi çıktı
Karaman’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 27 yaşındaki Afganistan uyruklu A.E. adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi.
AMELİYATLA ÇIKARILDI
A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.
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