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19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
19 YAŞINDAKİ TUĞBA A'YA İŞKENCE YAPAN BABA TUTUKLANDI

Taksim Tarlabaşı'nda yaşayan Muzaffer A., 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A'ya şiddet uyguladığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muzaffer A.'nın eşine ve kızına daha önce de birçok kez şiddet uyguladığı öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye getirildi.

19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı | Video 19 YAŞINDAKİ KIZI TUĞBA A'YA İŞKENCE YAPAN BABA TUTUKLANDI | VİDEO

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUĞBA NE DEMİŞTİ?

Tuğba A, "Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu ama bu kadar ağır değildi. Ben küçükken anneme, daha sonra da bu şiddet bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyordum. Ama gördüğüm şiddet nedeniyle bir yere şikayet edileceğini eskiden bilmiyordum o bilince sahip değildim. Bir de tamamen anne babamın eline baktığım için yapabileceğim bir şey yoktu. Şiddet uygulama sebepleri değişebiliyor. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı. Babam yağmurdan dolayı kapatmak istedi. Annem ve benim kronik astımız, açık kalması gerekiyordu. Daha önce de kumanda sebebiyle süpürgenin borusuyla avucuma vurup, avucumu patlatmıştı. Sadece fiziksel şiddet vardı. Daha önce de anneme bıçak çekmişti. Videoda gördüğünüz görüntülerde Cumartesi günü yaşandı. Gördüğüm şiddet nedeniyle doktora gittiğimde doktor hastane beni karakola yönlendirdi gidip şikayetçi oldu ve 10 gün uzaklaştırma kararı verdiler." demişti.

Astım hastası kızına cam açık kalsın dediği için işkence yapan baba gözaltına alındı ASTIM HASTASI KIZINA "CAM AÇIK KALSIN" DEDİĞİ İÇİN İŞKENCE YAPAN BABA GÖZALTINA ALINDI

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
VELİ VELİ

bu kadına şiddet hiç bitmiyor.Allah belalarını versin bazı erkeklerin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 09.10.2019 14:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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