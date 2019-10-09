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Astım hastası kızına "cam açık kalsın" dediği için işkence yapan baba gözaltına alındı

Taksim Tarlabaşı'nda yaşayan Muzaffer A., 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A'ya şiddet uyguladığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muzaffer A.'nın eşine ve kızına daha önce de birçok kez şiddet uyguladığı öğrenildi. Dayakçı baba Muzaffer A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "çek çek" diyerek cevap verdi.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 12:32
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Astım hastası kızına cam açık kalsın dediği için işkence yapan baba gözaltına alındı

Taksim Tarlabaşı'nda yaşayan Muzaffer A., 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A'ya şiddet uyguladığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muzaffer A.'nın eşine ve kızına daha önce de birçok kez şiddet uyguladığı öğrenildi. Dayakçı baba Muzaffer A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "çek çek" diyerek cevap verdi.

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Astım hastası kızına cam açık kalsın dediği için işkence yapan baba gözaltına alındı

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye getirildi.

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Astım hastası kızına cam açık kalsın dediği için işkence yapan baba gözaltına alındı

İŞKENCECİ BABA ADLİYEDE

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna 'Çek çek' diye cevap verdi.

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Astım hastası kızına cam açık kalsın dediği için işkence yapan baba gözaltına alındı

"SEBEBİ SALON PENCERESİ"

Baba Muzaffer A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Tuğba A. ise kabus gibi olayın detaylarını anlattı.

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Astım hastası kızına cam açık kalsın dediği için işkence yapan baba gözaltına alındı

Tuğba A, "Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu ama bu kadar ağır değildi. Ben küçükken anneme, daha sonra da bu şiddet bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyordum. Ama gördüğüm şiddet nedeniyle bir yere şikayet edileceğini eskiden bilmiyordum o bilince sahip değildim. Bir de tamamen anne babamın eline baktığım için yapabileceğim bir şey yoktu. Şiddet uygulama sebepleri değişebiliyor. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı.