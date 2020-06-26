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Merkez üssünde deprem anı kameraya yansıdı! Vatandaşlar panik halinde kaçıştı

Merkez üssü ’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremi en fazla hisseden vatandaşların panik anları güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Kahvehanede oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı. Market raflarındaki ürünler yere düştü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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DEPREM ANI KAMERADA!

'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olduğu açıklandı.

Merkez üssünde deprem anı kameraya yansıdı! Vatandaşlar panik halinde kaçıştı MERKEZ ÜSSÜNDE DEPREM ANI KAMERAYA YANSIDI! VATANDAŞLAR PANİK HALİNDE KAÇIŞTI

MERKEZ ÜSSÜNDE DEPREM ANI KAMERALARDA

Depremin merkez üssü olan Saruhanlı ilçesine bağlı deprem anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, deprem anında mahallenin meydan kahvehanesinde oturan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte panik halinde bir anda bulundukları sandalyelerden kalkarak mahallenin meydanına doğru hareket ettikleri görülüyor. Mahallenin bakkalına ait güvenlik kamera görüntülerinde ise depremle birlikte raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer alıyor.

"GÜRÜLTÜYLE BİRLİKTE GELDİĞİ İÇİN İNSANLARI KORKUTTU"

O sırada mahalle kahvehanesinde oturan işletme sahibi Koray Yalçın, "Dükkandaydım. İçerde duruyordum. Daha önce de böyle bir deprem yaşadık. Kötü çok salladı. Baya bir salladı. Herkese çok geçmiş olsun. Kötü bir şey. İlaç dükkanım var. Dükkanda yıkılan ilaçlarım oldu, yere düşen kolilerim oldu. Gürültüyle birlikte geldiği için insanları korkuttu. Geçen ki deprem de böyle olmuştu ama bu sefer ki daha kötüydü" diye konuştu.

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