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Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli treni pazartesi günü raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ’nin setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını, pazartesi günü ’da trenin raylara inerek test sürüşlerinin başlayacağını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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AÇIKLAMA YAPILDI! TARİHİ GÜN PAZARTESİ...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'nin setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı. 29 Haziran, pazartesi saat 10.00'da -TUVASAŞ'ta tren raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak.

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ALÜMİNYUM EKSTÜRİZYON PROFİLLERDEN ÜRETİLDİ

Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU’NDAN A HABER’E ÖZEL AÇIKLAMALAR

5 ARAÇTAN OLUŞAN HER BİR SETİN…

Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

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