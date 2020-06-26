Çanakkale'de 9 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde hırsızlık şüphelisi şahısların bulunabileceği değerlendirilen otomobili, saat 14.00 sıralarında il girişinde takibe aldı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, ilden ayrılacağı sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

KAPI KİLİDİ DİLİ DÜŞÜRMEDE KULLANILAN APARATLAR

Yapılan incelemelerde M.B. adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden kadının, asıl adının Sevgi Y. olduğu tespit edildi. Sevgi Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise kapı kilidi dili düşürmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

9 AYRI SUÇTAN ARANIYOR

Ayrıca Sevgi Y.'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Sevgi Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.