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Merkez üssünde deprem anı kameraya yansıdı! Vatandaşlar panik halinde kaçıştı
Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi en fazla hisseden Kumkuyucak Mahallesinde vatandaşların panik anları güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Kahvehanede oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı. Market raflarındaki ürünler yere düştü.