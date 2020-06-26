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Merkez üssünde deprem anı kameraya yansıdı! Vatandaşlar panik halinde kaçıştı

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Giriş: 26.06.2020 14:39
Güncelleme:26.06.2020 14:51
Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi en fazla hisseden Kumkuyucak Mahallesinde vatandaşların panik anları güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Kahvehanede oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı. Market raflarındaki ürünler yere düştü.
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