Cuma namazı için stada girememişti! Başkan Erdoğan'dan Konyalı dede Osman Duymaz'a hediye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, 29 Mayıs'ta Beyşehir ilçesinde cuma namazı kılmak için gittiği stadyum girişinden yaş kısıtlaması nedeniyle geri çevrilen 88 yaşındaki Osman Duymaz’ı evinde ziyaret ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi seccadeyi takdim etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, 29 Mayıs'ta Beyşehir ilçesinde cuma namazı kılmak için gittiği stadyum girişinden yaş kısıtlaması nedeniyle geri çevrilen 88 yaşındaki Osman Duymaz'ı evinde ziyaret ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi seccadeyi takdim etti.
Akış'a Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındırda eşlik etti.
Duymaz'la bir süre sohbet eden Akış, Başkan Erdoğan'ın hediyesi seccadeyi sundu.
Başkan Erdoğan'ın selamını ileten Akış, "Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahsun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik hem de Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik, çok selamı var. Cumhurbaşkanlığından bir hediyemiz var, kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim, bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım." ifadelerini kullandı.
Duymaz ise Başkan Erdoğan'a gönderdiği seccade, tespih ve porselen anı tabağı hediyesi nedeniyle teşekkür etti.
KENDİSİNİ KURTARAN EKİPLERE PARA VERMEK İSTEYEN KADIN DA UNUTULMADI
Akış, daha sonra, ilçede mahsur kaldığı evinin balkonundan kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine etli ekmek yemeleri ve çocuklarına çikolata almaları için para vermek isteyen 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak'ı da evinde ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'ın hediyesi seccade ve yazmayı da Kıvrak'a takdim eden Akış, "Biz seni görmeye, halini hatırını sormaya, hediyelerimizi vermeye geldik. Burada sana bir yazma var, bir de seccade var, sayın Cumhurbaşkanımızdan sana hediye. Dua et inşallah teyze." dedi.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Erdoğan ile Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da hediyeler verdiği Ayşe Kıvrak, "Allah bin kere razı olsun. Hepinize dua ediyorum." dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- MSB 'geçit vermeyeceğiz' diyerek duyurdu
- Karantinaya girdi kentin en ağırı oldu!
- Yeni ittifak açıklaması ne anlama geliyor?
- Telefon dolandırıcılarına dev operasyon!
- Yolda karşılaşınca öyle bir şey yaptı ki...
- Seyircisiz selfie!
- Dehşet anları kamerada! Amcasını beklerken...
- Deniz kıyısında şoke eden manzara
- İstanbul'da korkutan patlama!
- Nöbet değişimi sırasında askere büyük şok!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları