CHP'li İmamoğlu’nun makam aracı şovu fiyasko çıktı! Burası Yenikapı Miting Alanı değil İSKİ Genel Müdürlüğü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hizmet fazlası araç olduğunu iddia ettiği ve Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçların İBB'nin hizmet araçları olduğu ortaya çıkmıştı.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SIRA SIRA DİZİLMİŞ ARAÇLAR

Yenikapı Miting Alanı'ndaki görüntülerin benzeri İSKİ Genel Müdürlüğü'nde çekildi. İSKİ Genel Müdürlüğü'nde sıra halinde dizilen araçların yeni alınıp alınmadığı merak ediliyor. İSKİ'nin, 750 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı yaptığı ifade ediliyor.

643 YÖNETİCİYE KARŞILIK BİN 717 MAKAM ARACI ALINDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI ÇIKTI!

Yerel seçimler öncesinde İSKİ'de 124 yöneticinin, 874 makam aracı olduğu, İBB'de görev yapan 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracının olduğunu iddia edilmiş, 5 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı Meydanı'nda makam aracı olduğu iddia edilen araçlar sergilenmişti.

Yenikapı Miting Alanı'na getirilen ve makam aracı olduğu iddia edilen araçların hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de olduğu tespit edilmişti.

YENİKAPI'DA HİZMET ARAÇLARI 'MAKAM ARACI' DİYE SUNULURKEN, İSKİ'YE 997 ARAÇ KİRALANMIŞTI

Yenikapı Miting Alanı'nda hizmet araçları makam aracı olarak sunulurken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) 2019 Ağustos ayında 997 araç kiralandığı ortaya çıkmıştı.

AK Parti döneminde bin 400 liraya kiralanan araçların, Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 344 liraya kiralandığı tespit edilmişti.

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İMAMOĞLU'NUN MAKAM ARACI ŞOVU FİYASKO ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'ya ait olduğunu iddia ettiği ve yazlık, kışlık, baharlık olarak tanımladığı üç makam aracını da Yenikapı Miting Alanı'nda getiremedi.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'nın 3 arabasının olduğunu iddia etmiş ve "Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf" iddiasında bulunmuştu.

İmamoğlu, "Üç makam arabasıyla gezen, kendisini genel sekreter tanımlayıp devlet memuru olduğunu düşünen zavallılarla derdim var" iddiasında bulunmuştu.

BARAÇLI: MAKAMA TAHSİSLİ BİR ADET ARAÇ VAR

Dr. Hayri Baraçlı; canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yalanlamış ve "Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesiyim. Görevimden ötürü kendime tahsis edilmiş olan müstakil konut bulunmasına karşın hiç oturmadım ve doğduğum ilçe olan Fatih'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık bir kilometre mesafede şahsıma ait apartman dairesinde ikamet ediyorum. İBB başkan adayının iddia ettiği gibi üç aracım olmayıp bulunduğum makama tahsisli bir adet araç ve tahsisli şoför bulunmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

MAKAM ARACI OLARAK TANITILAN ARAÇLAR HİZMET ARAÇLARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin makam aracı olarak Yenikapı Miting Alanı'na getirdiği araçların hizmet aracı olması dikkat çekiyor. Evde Hizmet Bakım, soğutucu, servis, kamyonet ve minik turizm araçlarının, makam aracı olarak alana getirilmesi tepki toplamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun vekili ve CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun, makam aracının da Yenikapı Miting Alanı'na getirildiği tespit edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu'nun makam aracı kendisine verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

HÜSEYİN AKSU'NUN MAKAM ARACI ÖN SIRAYA ÇEKİLDİ, GAZETECİLER PLAKALARI NOT ALINCA ARAÇ ARKA SIRALARA ALINDI

Hüseyin Aksu'nun makam aracının 5 Eylül Perşembe günü Yenikapı Miting Alanı'na geldikten sonra ön sıralara çekildiği, gazetecilerin araç plakalarını not alması üzerine Hüseyin Aksu'nun aracının arka sıralara çekildiği dikkat çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin; makam aracının görüntülenmemesi için makam araçlarının sergilendiği alana barikat koyarak gazetecilerin girişini yasakladı.

Görüntülerde; Hüseyin Aksu'nun, 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracının öğle saatlerinde Yenikapı Miting Alanı'na geldiği açıkça görülüyor.

KENAN KIRAN / SABAH