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Ankara'da dehşete düşüren görüntüler! Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar

'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda kimliği belirsiz 4 kişi, ve ile havaya ateş açtı. Paniğe neden olan o anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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ANKARA'DA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER!

Olay, dün akşam 'nde meydana geldi. Mahallede, askere giden bir genç için eğlence düzenlendi. Daha sonra da konvoy oluşturuldu. Ancak konvoy yola çıktığı anda, bir kişi ile havaya ateş açtı. Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü.

Ankara'da dehşet! Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar | Video ANKARA'DA DEHŞET! ASKER UĞURLAMASINDA HAVAYA POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR | VİDEO

Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahlar, mahalleli de paniğe neden oldu.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, büyük tepki topladı.

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