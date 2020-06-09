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İstanbul’daki asker uğurlamalarında terör estiren şehir magandaları yakalandı! 2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

’un çeşitli noktalarında asker uğurlaması adı altına toplanarak oluşturdukları konvoylarda tünel kapatan, “drift” yapan ve patinaj çeken 4 şüpheli sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 23 bin 76 lira idari para cezası kesildi.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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O MAGANDALAR YAKALANDI

Celp döneminin gelmesiyle birlikte 'un çeşitli noktalarında gruplar asker uğurlaması adı altında eğlence düzenleyerek bir araya gelmişti. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek, binaların arasında havai fişekler fırlatmış ve meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuştu. Bununla da yetinmeyen gruplar, araçlarına binerek konvoy halinde çıktıkları yollarda tünelleri trafiğe kapatmış, tabancalarla havaya ateş açmıştı. Gruptaki bazı magandalar ise "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapmış bazıları da patinaj çekerek terör estirmişti.

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EHLİYETLERİNE EL KONULARAK 23 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 05 DS 865 plakalı araç sürücüsü C.O, 34 MTE 17 plakalı araç sürücüsü M.K, 34 RG 861 plakalı araç sürücüsü E.Ç. ve 34 YK 7958 plakalı araç sürücüsü F.A'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 23 bin 76 lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ayrıca ehliyetlerine polis ekipleri tarafından el konuldu.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR
Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, "Kara, Deniz, Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.




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