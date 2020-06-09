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İstanbul Beşiktaş’ta kadına şiddet! Sevgilisini şikayet edince bıçaklandı

İstanbul ’da sevgilisinden şiddet gördüğünü kaydeden Ceylan G. isimli genç kadının şikayeti ardından gözaltına alınan Nazır İ. adli kontrolle serbest kaldı. Serbest kalan şüpheli sevgilinin Ceylan G.’yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladığı öğrenildi. Şüpheli yeniden gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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KADINA ŞİDDET! SEVGİLİSİNİ ŞİKAYET EDİNCE BIÇAKLANDI

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ceylan G. (29) isimli şahıs, eski sevgilisi olan Nazır İ. (25) isimli şahıstan şiddet gördüğünü bildirmesi üzerine İlce Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Nazır İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Nazır İ. hakkında hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Dün saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi, Deryadil sokak üzerinde Ceylan G. isimli şahıs, Nazır İ. isimli şahıs tarafından önü kesilerek darp edildiği öğrenildi. Ceylan G.'nin elinden ve boyun kısmından bıçakla yaralandığı belirlenirken Nazır İ. isimli şahıs, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)


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