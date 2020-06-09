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Mezarlıkta LGBT'li rezaleti! Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde...

Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde ’li bir şahıs tarafından çekilen video klip ’e ihbar edildi. Savcılık tarafından video klibi çeken hakkında soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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MEZARLIKTA LGBT'Lİ REZALETİ!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir klip yayınlandı. Klip iddiaya göre üyesi tarafından çekildi. Klipte, ilginç bir kıyafet giyen Belen'in Osmanlı döneminden kalma mezarlar üzerinde yürüdüğü ve müzik eşliğinde görüntü verdiği görüldü.

İHBAR EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belen'in mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerin yer aldığı görüntü, bir izleyici tarafından 'e ihbar edildi. Eyüp Sultan mezarlığında çekildiği iddia edilen video görüntüde, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından Batu Belen hakkında soruşturma başlatıldı.

(Dilek YAMAN/SABAH)


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