Asker uğurlama adı altında magandalık yaptılar! O şüpheliler gözaltına alındı
İstanbul Pendik'te Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındI.
Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; 'İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı' olayıyla ilgili İstanbul Emniyeti Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda; bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlendi.
Bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken gözaltına alınan şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
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