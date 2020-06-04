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Asker uğurlama adı altında magandalık yaptılar! O şüpheliler gözaltına alındı

Pendik'te üzerinde konvoy yaparak alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındI.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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ASKER UĞURLAMA ADI ALTINDA MAGANDALIK

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; ''da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı' olayıyla ilgili İstanbul Emniyeti Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'da 'asker uğurlama' adı altında magandalık yapan şahıslar gözaltına alındı İSTANBUL'DA 'ASKER UĞURLAMA' ADI ALTINDA MAGANDALIK YAPAN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda; bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi üzerinde konvoy yaparak alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlendi.

Bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken gözaltına alınan şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

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